Xiaomi закроет на смартфонах лазейку для фонового прослушивания YouTube

Любители слушать YouTube-видео в фоновом режиме на своих смартфонах Xiaomi, у нас для вас грустная новость. Xiaomi решила убрать эту удобную функцию из своих устройств.

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Компания объявила на своем Telegram-канале Mi Fans, что отказывается от функции, которая позволяла устройствам с MIUI и HyperOS воспроизводить звук YouTube при выключенном экране.

Изменения коснутся всех Xiaomi-устройств под управлением HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 и MIUI 12. Это означает, что Xiaomi 14, 13, 13 Pro, 12T и другие модели больше не смогут использовать эту лазейку.

В качестве причины Xiaomi указывает «требования соответствия». Компания не стала раскрывать дополнительные детали, но возможно, Google попросила Xiaomi убрать такую возможность.

Отметим, что с самого начала одним из главных преимуществ YouTube Premium была возможность слушать видео в фоновом режиме, даже когда экран выключен. Если вы не готовы платить $14 в месяц, то стандартное приложение YouTube не позволяет вам делать это.