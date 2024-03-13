Vivo представила сверхдешевый смартфон Y03 с Android 14

Компания Vivo официально представила в Индонезии смартфон Y03, который стал их новым бюджетным устройством и преемником модели Y02, анонсированной в ноябре прошлого года.

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Новинка оснащена 6.56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

На верхней части экрана расположен каплевидный вырез, в который установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

На задней панели смартфона размещена двойная камера: основная на 13 Мп и QVGA-модуль для дополнительных функций. Рядом с камерами находится светодиодная вспышка.

Внутри смартфона работает процессор Helio G85, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач.

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В комплекте с процессором идет 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянки eMMC 5.1.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C. Устройство работает на базе Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14.

Стартовая цена новинки — $83 за вариант 4/64 ГБ и $97 за версию 4/128 ГБ.