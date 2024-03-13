IEEE: программный алгоритм заставил компьютер работать быстрее в 1,95 раза

Американские IT-инженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ значительно ускорить работу компьютерных систем без необходимости улучшать оборудования, а также снизить их энергопотребление. Исследование опубликовано на сайте Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

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Метод основан на процессе, называемом одновременной и гетерогенной многопоточностью (SHMT). Он задействует различные типы процессоров, содержащие в современных компьютерах — графический, центральный и тензорный (для работы технологий искусственного интеллекта). Тестовая установка включала центральный процессор ARM Cortex-A57, графический процессор Nvidia и тензорный процессор Google Edge.

Благодаря одновременной и гетерогенной многопоточности выполнение примера кода прошло в 1,95 раза быстрее, а потребление энергии сократилось на 51%.

"Укоренившиеся модели программирования ориентированы на использование только наиболее эффективных процессоров для каждой области кода, недостаточно используя вычислительную мощность гетерогенных компьютеров", — отметили исследователи в своей статье.

Ученые признали, что им предстоит преодолеть серьезные проблемы, связанные с разделением вычислительных задач, которые будут выполняться разными типами процессоров, а затем объединением всего обратно без какого-либо замедления. Поэтому технологию SHMT не получится повсеместно внедрить в ближайшем будущем.