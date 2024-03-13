В России может появиться аналог Tinder от «Яндекса»

«Яндекс» разрабатывает свой аналог Tinder, в основе которого будет лежать подбор кандидатур для свиданий на основе данных об интересах из других сервисов «Яндекс». Об этом пишет »Ведомости».

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Кодовое название будущего приложения — «Яндекс мэтч». Предполагается, что приложение будет агрегировать данные об интересах пользователей из всех используемых им сервисов, а для повышения шанса найти партнера со схожими интересами пользователям будет предложено перейти на платную подписку.

Тестовые задания для будущих дизайнеров приложения были выложены компанией на ряде площадок еще летом 2023 года. В них указывается, что дизайн приложения должен содержать узнаваемую символику и стилистику «Яндекса».

До этого российские программисты создали сайт знакомств, основанный на искусственном интеллекте.