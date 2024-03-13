Названы 20 лучших смартфонов среднего класса на весну 2024 г.

Выбираете новый телефон средней ценовой категории? Вот какие лучшие варианты есть на Android.

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Google Pixel 7a. Он почти так же хорош, как обычный Pixel 7. Работает Pixel 7a на процессоре Tensor G2, который временами нагревается. Однако на этом смартфоне вы можете запускать практически любые игры. Также вы получите 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Стоит смартфон около 37 тысяч рублей.

OnePlus Nord 2T (и 3). Почти 38 тысяч рублей стоит версия OnePlus Nord 2T. С ним вы сможете с лёгкостью запустить Genshin Impact. Диагональ у смартфона имеет 6,43 дюйма, частоту обновления 90 Гц. Nord 2T поддерживает также зарядку на 88 Вт. Качество снимков, конечно, у него похуже, чем у Pixel, но тоже приемлемое.

OnePlus Nord CE 3 Lite. Взять его вы можете примерно за 25 тысяч рублей. У него стоит простая ЖК-панель, но изображение всё равно чёткое, а частота обновления составляет 120 Гц. Также вы получите стереодинамики и разъём для наушников. В комплекте идёт зарядка на 67 Вт.

Samsung Galaxy A54 5G. Он оснащён защитой от воды и пыли IP67, экраном Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+. Стоимость такого смартфона сейчас составляет примерно 32 тысячи рублей.

Samsung Galaxy S23 FE. Его цена составляет на данный момент около 47,5 тысяч рублей.

Nothing Phone 2a. Глифы на задней панели у него по сравнению с обычной версией Nothing Phone 2 упрощённые. Также у него нет поддержки беспроводной зарядки. При этом вы сможете пользоваться им целый день даже при активной работе, у вас будет OLED-экран, хорошие стереодинамики. Запустить Genshin на этом смартфоне реально даже с максимальными настройками графики.

Nothing Phone 2. Если у вас чуть больше денег, то можете приобрести этот смартфон за примерно 80 тысяч рублей. Работает он на Snapdragon 8 Gen 1. Также вам доступны хорошие камеры, изменённые подсветки на задней панели.

Vivo V30 и Pro. Оба устройства имеют экран AMOLED с диагональю 6,78 дюйма. Правда, динамик у них только один. В простой модели стоит Snapdragon 7 Gen 3, а в pro-версии — MediaTek Dimensity 8200. Оба справляются с Genshin Impact, только немного греются. Также у них есть поддержка быстрой зарядки на 80 Вт.

Honor 90. Карту памяти этот смартфон не поддерживает, но у вас всё равно будет много внутренней памяти, чтобы это компенсировать. Дисплей у него AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Он чёткий и очень яркий. Частота обновления у него — 120 Гц. При этом динамик вновь моно. Что касается процессора, то установлен на смартфоне Snapdragon 7 Gen 1. Мощность зарядки у этой модели — 66 Вт.

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Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Это мощный аппарат с изогнутым экраном 6,67 дюйма, защитой от воды и пыли IP68. Процессор установлен на смартфоне MediaTek Dimensity 8200 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти. Также в комплекте есть зарядка на 100 Вт. Основная камера имеет у Note 13 Pro Plus разрешение 200 МП, но не ждите от неё впечатляющих снимков.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Защита от воды и пыли у этого смартфона по хуже, скорость зарядки тоже меньше. Работает он на Snapdeagon 7s Gen 2, поэтому для геймеров особо не подойдёт.

Xiaomi 13T. Этот смартфон будет получать 5 лет обновления безопасности и 4 года обновления системы. Характеристики экрана у него в целом аналогичны Redmi, но у вас будет также поддержка HDR 10+, Dolby Vision, более высокую пиковую яркость, частоту обновления 144 Гц. Работает аппарат на процессоре Dimensity 8200 Ultra. Мощность зарядки составляет у смартфона 67 Вт.

Poco X6 и Pro. Диагональ экрана у них составляет 6,67 дюйма. Зарядка в обоих случаях имеет мощность 67 Вт. Работает смартфон Poco X6 на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, а Pro-версия — на Dimensity 8300 Ultra.

Poco F4 GT. К этому устройству точно имеет смысл присмотреться любителям игр. Работает этот смартфон на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Также оснащён он выдвижными игровыми триггерами, поддержкой зарядки на 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos.

Poco F5 и Pro. Они стоят примерно 35 тысяч рублей и 52 тысячи рублей соответственно. Это несколько дороже двух предыдущих моделей. Размер диагонали экрана у них составляет почти 6,7 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — 120 Гц. На Poco F5 Pro стоит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, на Poco F5 — Snapdragon 7+ Gen 2.