Субфлагман Samsung получил рекордную память

Корпорация Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A55. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа обратили внимание, что девайс оказался первым субфлагманом бренда, который получил 12 гигабайт оперативной памяти. Для устройств Samsung это рекорд, так как раньше такой объем памяти получали лишь флагманские устройства.

Аппарат вышел с процессором Exynos 1480, минимум 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон имеет 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой частоты 120 герц и функции Always-on display. На задней панели гаджета расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 5 мегапикселей. Она умеет снимать видео в 4К с частотой 30 кадров в секунду.

Galaxy A55 также получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 25 ватт. Телефон имеет встроенный под экраном дактилоскопический сенсор, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Samsung пообещала четыре года поддержки обновлениями Android. Стоимость базовой версии Galaxy A55 составляет 479 евро, или около 48 тысяч рублей.

В начале марта обзор Samsung Galaxy A55 до анонса телефона опубликовал российский блогер. Неизвестно, как релизный образец Galaxy A55 появился у блогера до его выхода на рынок.