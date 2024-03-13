WhatsApp разрешит закреплять больше трех чатов в списке диалогов

Пользователям WhatsApp разрешат закреплять до пяти переписок в списке чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В последней бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.13 появилась функция, позволяющая пользователям закреплять до пяти переписок в общем списке чатов. На данный момент все пользователи мессенджера могут закрепить не более трех переписок. Кроме того, предполагается, что разработчики могут рассматривать возможность еще больше увеличить количество закрепленных чатов, но на данный момент подтверждения этой информации нет.

Увеличение числа закрепленных чатов может быть положительно воспринято пользователями, так как это позволит установить важные и часто используемые чаты в конкретном месте. В таком случае они не будут смещаться вниз и теряться среди других бесед. Причем после того, как пользователь закрепит нужные переписки, он сможет перемещать их выше и ниже в пределах выделенной зоны.

Пока нововведение доступно лишь некоторым тестировщикам мессенджера на Android. Когда эта функция появится, новая функция появится в стабильных версиях WhatsApp на всех платформах, включая Android, iPhone и ПК, не уточняется.