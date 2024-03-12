Apple позволит устанавливать приложения в обход App Store

Apple анонсировала функцию Web Distribution для iOS-устройств, которая позволит пользователям возможность устанавливать приложения в формате IPA в обход App Store прямо с сайтов разработчиков. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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В пресс-службе пояснили, что функция появится в предстоящем обновлении ПО. Она будет схожа с системой, внедренной в устройства на базе Android.

Внедрение функции станет возможным благодаря доступу к специальным API, которые упростят интеграцию приложений с ключевыми функциями операционной системы, включая резервное копирование и восстановление, отметили в Apple.

Вместе с тем, заметили в компании, все веб-сайты, с которых будут распространяться приложения, должны быть зарегистрированы в App Store Connect — личном кабинете разработчиков приложений для iPhone и iPad.

В Apple подчеркнули, что функция, также, как и многие другие сервисы, будет доступна только для жителей стран Евросоюза.