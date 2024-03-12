В российских маркетплейсах выявили десятки фейковых смартфонов Xiaomi и Realme

В каталогах крупнейших российских маркетплейсов были обнаружены десятки фейковых смартфонов, мимикрирующих под бренды известных производителей, среди которых Realme, Xiaomi и Tecno. На это обратили внимание в издании CNews.

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Отмечается, что продавцы подделок обычно не пытаются выдать свои товары за оригинальные и незначительно изменяют названия брендов, предлагая устройства с характеристиками, не соответствующими официальным моделям. Например, встречаются смартфоны Realmei C55 по более низкой цене, чем настоящий Realme C55. Причем продавец неоригинального устройства указывает завышенные характеристики, внося в описание товара чип Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти, что не соответствует ни настоящему Realme C55, ни Realmei.

Также встречаются фейковые модели, которые мимикрируют под Redmi — Redme и Readmi, Poco — Pacoo или Poc0, Infinix — Infin, Tecno — Toeno, а также iPhone — i14 или i15. Причем часть из этих фальшивых устройств отправляется не из Китая, а со складов в Московской области. Покупатели, приобретающие подделки, часто жалуются на низкое качество и плохую производительность устройств.

Несмотря на это, отзывы о таких товарах встречаются редко, что может свидетельствовать о низком спросе на подобные изделия. Как обратили внимание журналисты, в названиях лотов с подделками часто фигурирует бренд ZUNYI.

Представители маркетплейсов отмечают, что все продавцы проходят тщательную проверку товаров перед публикацией и сотрудничают с правообладателями для борьбы с продажей контрафактной продукции.