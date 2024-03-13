Назван смартфон с лучшей в мире камерой по версии DxOMark

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона Oppo Find X7 Ultra и поместили устройство на первое место в рейтинге камер.

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По итогу тестирования Oppo Find X7 Ultra набрал 157 баллов и разделил первое место рейтинга смартфонов с лучшими камерами вместе с Huawei Mate 60 Pro+. Флагман от Oppo получил четыре камеры с разрешением 550 мегапикселей каждая, среди которых два модуля — перископы с 2,8- и 6-кратным оптическим приближением. Это первый смартфон, в котором применяется такое решение.

Эксперты DxOMark высоко оценили качество цветопередачи и баланса белого Oppo Find X7 Ultra как в фотографиях, так и при съемке видео. Кроме того, отмечается превосходный боке-эффект с четким разделением объекта и фона, а также высокий уровень детализации. Кадры на перископы также показали отличную детализацию, а портреты и пейзажи — точную экспозицию и широкий динамический диапазон.

Тем не менее некоторые недостатки также были выявлены, включая уменьшение детализации в макросъемке и на фотографиях с ультраширокоугольной камеры, а также нестабильность экспозиции в условиях высокой контрастности.

Oppo Find X7 Ultra поступил в продажу в начале января по цене от 6 тыс. юаней (около 75,8 тыс. руб.) за версию 12/256 ГБ.