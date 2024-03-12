Роскомнадзор внес Discord и Yappy в реестр социальных сетей
Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей платформы Discord и Yappy. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"12 марта мы направили владельцам этих соцсетей уведомление о включении в реестр. Теперь в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", Rutube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy", - говорится в сообщении.
Согласно закону о самоконтроле соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию - детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент, напомнили в Роскомнадзоре.
"Чтобы пользователи могли пожаловаться на размещение такого контента, соцсети обязаны разместить форму обратной связи. За несоблюдение закона владельцам грозит штраф до 8 млн рублей", - добавили в ведомстве.