Скорость Wi-Fi увеличили с помощью новых чипов

Ученые Университета Флориды (США) рассказали о технологии, которая повышает стабильность Wi-Fi-соединения и увеличивает скорость. Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

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По словам специалистов, из-за увеличения количества умных устройств и потребителей интернета обычные маршрутизаторы Wi-Fi могут не справляться со своими задачами. Ученые предложили повысить стабильность соединения с помощью роутеров нового типа.

В документе говорится, что подавляющее число маршрутизаторов и оборудования беспроводной сети базируется на «плоских» чипах, которые могут обрабатывать ограниченный диапазон частот в определенный момент. Ученые рассказали о трехмерных процессорах, которые смогли бы обслуживать все необходимые частоты одновременно.

Инженеры описали полупроводниковую технологию для размещения нескольких процессоров, созданных для разных частот, в одном чипе. Таким образом, маршрутизатор сможет передавать данные по всем частотам одновременно.

«Один чип, изготовленный только для одной частоты, больше не имеет смысла», — заявил доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Рузбех Табризиан.

В начале января объединение производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi Alliance представило новый стандарт беспроводной связи. Организация уже начала сертифицировать девайсы с поддержкой Wi-Fi 7.