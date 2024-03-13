Растения могут стать естественным источником освещения дома

Международная группа исследователей нашла у растений ген, который позволяет им светиться. Благодаря ему цветы в будущем могут стать естественным источником освещения дома. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Ранее ученые выяснили, что естественное свечение грибов вызвано пятью генами. Когда биологи переместили эти гены к растениям, они тоже начали светиться. Теперь команда ученых нашла у растений ген, который аналогичен двум грибковым. Этот ген кодирует гиспидинстазы — альтернативу веществу гиспидин, подсвечивающему гриб. Эти соединения позволяют растениям вырабатывать свет за счет процессов метаболизма.

В сотрудничестве с исследователями американская компания Light Bio запустила массовое производство биолюминесцентных петуний под брендом Firefly Petunia — яркие бутоны цветов напоминают светлячков. Петуния излучает мягкое свечение, похожее на лунный свет. Министерство сельского хозяйства США заявило, что петуния Firefly безопасна для выращивания и разведения.

По словам ученых, цветы будущего будут в десять раз ярче обычных растений. Результаты исследования стали прорывом в развитии сельскохозяйственных культур и в будущем помогут повысить устойчивость растений к различным болезням.