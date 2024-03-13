MacBook Air M3 нагревается до 114℃ при высоких нагрузках

YouTube-канал Max Tech опубликовал видео, в котором показан процесс стресс-тестирования 15-дюймового M3 MacBook Air. По данным тестирования, MacBook Air M3 может нагреваться до 114 ℃.

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Начиная с MacBook Air на базе M1, в ноутбуке используется пассивное охлаждение через радиатор для обеспечения бесшумной работы. Естественно, при высоких нагрузках процессор будет работать при более высокой температуре, и модель на базе M3 не стала исключением. Тем не менее степень нагрева новинки удивляет.

Так, при тестировании 15-дюймового MacBook Air в 3DMark Wild Life Extreme и Cinebench 2024 температура процессора M3 достигла 114 ℃, а температура корпуса в самой горячей точке составила 46 ℃. За всё время стресс-теста средняя температура CPU составляла 107 ℃, а температура GPU – 103 ℃. Поскольку оба значения небезопасны для чипа, ноутбук периодически снижал частоту и энергопотребление, охлаждаясь за счёт снижения производительности до более приемлемой отметки в 100 ℃.

Таким образом, максимальная производительность MacBook Air оказывается на 33% меньше, чем MacBook Pro, хотя обе модели имеют тот же M3 с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU.

Производительность 15-дюймовой модели в Cinebench R23 падала примерно на 10%, а 13-дюймовой версии – на 20%. Производительность графики также существенно снижалась. Согласно тестированию Max Tech в 3DMark Wild Life Extreme, наблюдалось снижение производительности GPU на 27%.