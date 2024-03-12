Появилась новая теория происхождения спутников Марса

Ученые из Токийского технологического института считают, что спутники Марса появились в результате столкновения планеты с гигантской ледяной кометой. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на соответствующее исследование.

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На данный момент существует две теории происхождения спутников Марса — Деймоса и Фобоса — «захват» астероидов и мощный удар. Однако ни одна из них не смогла получить необходимого подтверждения.

Пытаясь разгадать эту загадку, японские ученые решили добавить лед в состав объекта, который мог столкнуться с Марсом. Результаты данного эксперимента смогли объяснить многие особенности Деймоса и Фобоса, что до сих пор сделать не получалось.

Авторы исследования установили, что для нового сценария больше всего подходят тела, которые на 70 или 90% состоят изо льда. В современной Солнечной системе таких нет, но в более молодой версии такой объект мог быть.

В настоящее время японские ученые планируют продолжать моделирование, особенно в вопросах разных составов каменной составляющей ледяного тела. Кроме того они намерены отследить перепады температуры при столкновении.