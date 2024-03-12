Ученые выяснили, что Марс влияет на глубины земных океанов

Группа ученых из Сиднейского университета в Австралии и Университета Сорбонны во Франции установили, что гравитация планеты Марс влияет на глубинные процессы в океанах Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Согласно полученным данным, цикл взаимодействия Земли и Марса длится 2,4 млн лет. За этот период, названный «большим астрономическим циклом», сила глубоководных течений на нашей планете повышается и понижается.

По словам одного из авторов исследования, профессора Дитмара Мюллера из Сиднейского университета, гравитационные поля планет Солнечной системы пересекаются, вызывая резонанс. Этот эффект меняет эксцентриситет планет — меру того, насколько их орбиты близки к круговым.

На Земле большие астрономические циклы вызывают периоды более высокого поступления солнечного излучения и более теплого климата каждые 2,4 млн лет. Исследователи выяснили, что потепления коррелируют с данными о более энергичной глубоководной циркуляцией океана.

Ученые полагают, что этот эффект был важным компонентом потепления морей в прошлом. Вполне возможно, что астрономический цикл мог бы частично смягчить застой океана, который последует за замедлением атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). AMOC управляет Гольфстримом и поддерживает умеренный климат в Европе.