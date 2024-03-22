Скрытые функции на базе ИИ в iPhone, доступные прямо сейчас

До недавнего времени Apple обходила стороной обсуждения генеративного ИИ, но это не значит, что компания совсем им не пользуется. На самом деле iPhone уже имеет ряд функций, которые активно задействуют искусственный интеллект. Портал cnet.com рассказал о них подробнее.

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Цифровое клонирование голоса

Apple пока еще не представила свой аналог чат-бота, однако компания внедрила ИИ еще в iOS 17 в прошлом году. Мы говорим о функции «Личный голос». Она использует встроенные механизмы машинного обучения, чтобы люди с нарушениями речи могли проще общаться со своими близкими. Для того, чтобы изучить голос пользователя, смартфон просит прочитать вслух 150 фраз — ИИ проанализирует звучание голоса и синтезирует его цифровую версию.

Копирование текста с изображений

Функция «Онлайн-текст» появилась на iPhone с релизом iOS 15 в 2021 году. По сути, инструмент использует камеру и алгоритмы ИИ, чтобы считывать любой текст, попавший в объектив: как рукописный, так и печатный. Примерно так же, как это делает Google Lens. Просканированный текст можно тут же перевести, поискать в Интернете или просто скопировать в отдельный файл и сохранить.

Улучшенная автокоррекция текста

Недавнее обновление поправило одну из давних проблем автокоррекции iOS: она наконец разрешает пользователю использовать нецензурную лексику, не предлагая заменить брань на что-то более мягкое. А если кроме шуток, то, помимо этого, коррекция текста стала лучше и на других фронтах. Она точнее исправляет ошибки и предсказывает следующие слова в предложении. Apple приписывает эти заслуги новой языковой модели iOS 17.

ИИ-фотография

Не секрет, что значительная часть функций камеры iPhone полагается на продвинутые алгоритмы и цифровые инструменты. Портретный режим, использующий ИИ для распознавания объектов в кадре и создания эффекта боке — лишь один из примеров. Кинематографичный режим задействует искусственный интеллект для симуляции желаемой диафрагмы и динамической настройки фокусировки. А в iOS 17 также появилась функция идентификации домашних питомцев на фото, чтобы владельцу смартфона было проще организовать каталог.