Представлен смартфон iQOO Z9 с камерой от Sony

Бренд iQOO анонсировал в Индии свой новый смартфон среднего класса iQOO Z9. Новинка пришла на смену прошлогоднего iQOO Z7 и обладает 6,6-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 7200 SoC и большой батареей ёмкостью 5000 мАч.

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Особенности

iQOO Z9 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 300 Гц. Пиковая яркость достигает 1800 нит. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 7200 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка micro SD-карт объемом до 1 ТБ.

На задней панели смартфона имеется квадратный блок, в котором размещена двойная основная камера:

главный датчик Sony IMX882 на 50 Мп с OIS;

датчик глубины на 2 Мп.

Поддерживается запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.0).

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 44 Вт, Bluetooth 5.3 и Wi-Fi. У смартфона нет NFC, нет FM-радио, а также отсутствует 3,5-мм аудиоразъём – звук поступает через порт USB-C (или по беспроводной сети). Устройство работает под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Производитель обещает два года обновлений ОС и три года ежемесячных исправлений безопасности.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи iQOO Z9 в Индии стартуют с 13 марта, в остальных регионах – с 14 марта. Смартфон доступен в двух цветах: Brushed Green и Graphene Blue.

Цена: