Инсайдер рассекретил разработку чрезвычайно мощного Apple MacBook Pro

Американский IT-гигант Apple уже разрабатывает новый ноутбук из серии MacBook Pro, который будет построен на базе чипа М4. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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По словам Гурмана, Apple только приступила к разработке MacBook Pro на базе чипа M4. Детали на данный момент довольно расплывчаты, так как до релиза устройства, похоже, остается еще много месяцев.

Нынешний MacBook Pro был представлен в октябре 2023 года. Это было первое устройство Apple на базе чипа M3, который имеет ту же 3-нанометровую технологию, что и чип A17 Pro в iPhone 15 Pro. Наряду с M3 Apple также выпустила более мощные M3 Pro и M3 Max для высокопроизводительных версий компьютеров.

Позже чипом M3 также были оборудованы MacBook Air и iMac. Ожидается, что вскоре на базе процессоров этой серии будут представлены Mac mini, Mac Studio и Mac Pro.

По слухам, М4 имеет больше ядер Neural Engine для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, которые должны быть реализованы в iOS 18 и macOS 15. Для сравнения: блок Neural Engine в A17 Pro способен обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду.

В 9to5Mac считают, что от начала разработки до релиза MacBook Pro на базе М4 у Apple уйдет по меньшей мере год. То есть в лучшем случае новый лэптоп увидит свет весной 2025 года.