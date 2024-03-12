Apple начала рассылать iOS 18 заводам-производителям iPhone и iPad

Apple недавно начала распространять внутренние сборки iOS 18 среди подрядчиков, которые занимаются производством новых iPhone и iPad. Версия iOS, которую Apple предоставляет на данном этапе, называется VendorUI, и доступ к ней строго контролируется. Об этом сообщает издание MacRumors.

VendorUI, которая выпускается каждый год, представляет собой вариант iOS и iPadOS, который предоставляется фабрикам для тестирования качества продукции. Поскольку у компании есть предварительная версия пользовательского интерфейса iOS, которую Apple не будет публично раскрывать до WWDC, Apple внимательно следит за тем, где она распространяется. VendorUI может содержать описание новых функций, изменения в фирменном стиле и настройках. В отличие от версий iOS, используемых разработчиками программного обеспечения, в VendorUI часто отсутствуют определенные приложения. VendorUI имеет только те сервисы, которые необходимы для тестирования устройств.

Каждый год разработка новой iOS и iPadOS проходит через несколько обязательных этапов. Версия LLDiags – предназначена для использования при низкоуровневой диагностике и вообще не имеет пользовательского интерфейса. Версия NonUI – разработана для инженеров по аппаратному обеспечению и калибровочных машин. Все еще не имеет стандартного пользовательского интерфейса. VendorUI – предназначена для тестирования качества продукции на заводах и может содержать элементы пользовательского интерфейса. InternalUI – предназначена для инженеров-программистов Apple и часто содержит предварительную версию пользовательского интерфейса iOS с неизданными и неанонсированными функциями. Наконец релизная версия – представляет собой законченную версию iOS со всем изменениями.

MacRumors пишет, что, по слухам, в iOS 18 и iPadOS 18 особое внимание будет уделено искусственному интеллекту. Анонс операционных систем ожидается в июне 2024 года в рамках конференции для разработчиков WWDC.