В Перу открыли новый вид оленей

Ученые описали новый вид оленей, обитающий в Перу. Команда перуанских, чилийских и бразильских специалистов провели исследования в северном регионе Пьюра.

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Результаты научной работы показали, что олени, которых ранее относили к одному виду Pudu Mephistopheles, на самом деле представляют собой два разных вида. Один (Pudella mephistophila) проживает в северной части впадины Уанкабамба, другой (Pudella carlae), встречается южнее.

Pudella carlae – первый живой вид оленя, описанный в XXI веке. Таких открытий в Новом свете не совершали на протяжении 60 лет.

Олень является эндемиком Перу. Он отличается короткими ногами и небольшим размером тела. Популяции оленей живут на охраняемых природных территориях, включая национальный парк Рио-Абисео и заповедный лес Пуи-Пуи.

Ученые заявили, что следует установить численность нового вида и определить природоохранный статус, а также биологические особенности и роль в экосистеме. Защита уникальных видов крайне важна в современном мире, где Латинская Америка сталкивается с угрозами обезлесения, изменения климата и урбанизации, сообщает Journal of Mammalogy.

Ранее сообщалось, что открыли новый вид крупнейших в мире змей. Это зеленая анаконда.