В России создали цифровые аватары рек Волги и Оки

На Международной выставке-форуме «Россия» продемонстрировали цифровые аватары рек Оки и Волги. Их разместили на стенде Нижегородской области на ВДНХ в Москве, сообщили «Газете.Ru» представители компании-разработчика инновации из Нижнего Новгорода Neuro.net.

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Аватары представляют собой очеловеченные образы великих русских рек, протекающих по территории региона.

Как уточнили создатели, особенность проекта заключается в создании двойного робота, позволяющего аватарам Волги и Оки взаимодействовать с гостями одновременно.

Виртуальные воплощения отвечают на вопросы посетителей о достопримечательностях Нижнего Новгорода и даже могут провести викторину, отметили в компании.

Проект основан на программном обеспечении Neuro.net, которая занимается разработкой человекоподобных виртуальных операторов, голосовых помощников и цифровых агентов.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На площадке собраны 132 экспозиции, представляющие важные достижения нашей страны. Событие продлится до 8 июля 2024 года.