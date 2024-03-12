В самолетах Boeing найден дефект, который приводит к потере управления
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало директиву летной годности самолетов семейства Boeing 737 MAX. Как отмечается, организация получила большое число сообщений о нестандартных срабатываниях спойлеров, которые повлекли за собой несанкционированный крен вправо во время полета на эшелоне.
Согласно результатам расследования, в кабине пилотов загоралась лампочка неисправности спойлеров. Неисправности возникли из-за повреждения жгутов проводов управления спойлером. Как утверждается, они цеплялись за ребро балки шасси в задней кромке правой консоли крыла в связи с их неправильной установкой во время производства.
В директиве говорится, что это приводит к непреднамеренному движению спойлера и потере управления самолетом.
Также в FAA считают, что данный дефект есть и на других конструкциях того же типа.
Ранее сообщалось, что как минимум 50 человек пострадали из-за резкого снижения самолета Boeing 787-9 Dreamliner южноамериканской авиакомпании Latam Airlines в Новой Зеландии.