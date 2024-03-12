Медики нашли в человеческой крови маркеры скорости старения

Исследователи из США выявили в крови маркеры, позволяющие определять биологический возраст человека. В поиске этих "отпечатков" старения ученые изучали у добровольцев метаболиты - конечные и промежуточные продукты обмена веществ в клетках.

"Мы выбрали метаболиты, потому что они меняются в реальном масштабе времени и отражают состояние здоровья. Кроме того, на них можно влиять, меняя образ жизни, диету и внешнее окружение", - заявила один из авторов работы профессор Адити Гуркар.

В итоге исследователи сформировали панель из 25 метаболитов, которую назвали метаболическим индексом здорового старения (HAM). Он позволил с высокой достоверностью определять людей из группы "здорового старения", причем точнее, чем при использовании других общепринятых маркеров старения.

Затем с помощью системы искусственного интеллекта ученые определили, что из 25 метаболитов больше всего на HAM-индекс влияют три: β-криптоксантин, пролилгидроксипролин и эйкозеноилкарнитин.

В будущих исследованиях авторы планируют глубже изучить, как именно эта "тройка" ускоряет биологическое старение и можно ли замедлить этот процесс. Работа опубликована в журнале Aging Cell.