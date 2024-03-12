Больше трети россиян хотя бы раз роняли смартфон на лицо перед сном

Более трети опрошенных россиян признались, что роняли смартфон на свое лицо перед сном. Как сообщает «Газета.ru», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Wazzup.

© Unsplash

41,7% респондентов заявили, что проводят около получаса в постели перед сном со смартфоном в руках. 29,2% заявили, что тратят на это примерно час. Еще 18,1% признались, что предпочитают смотреть телевизор, а еще 11,1% — читать книгу.

36,1% россиян рассказали, что получали смартфоном по лицу, роняя его из рук при засыпании. 1,4% сталкиваются с этой проблемой регулярно. Еще 62,5% респондентов признались, что предпочитают лежать и смотреть в экран на боку.

Говоря о времени засыпания более 48% россиян заявили, что на это у них уходит около часа. Еще 38,9% достаточно нескольких минут. Регулярно видят сны 56,9% опрошенных. Редко видят сновидения 36,1%, а никогда — лишь 5,6%.

Опрос проходил в разных регионах России. В общей сложности в нем приняли участие 1,4 тысячи человек старше 18 лет.