Комета крупнее Эвереста приблизится к Земле

Летящая к Земле комета станет видна невооруженным глазом уже в ближайшие недели. Она появляется рядом с нашей планетой только раз в 70 лет.

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Комета Понса-Брукса относится к классу криовулканических. Когда внутри нее возрастает давление при нагреве, происходят выбросы пыли, газа и ледяных осколков. После одного из таких извержений вокруг кометы образовалась дымка, напоминающие рога, из-за чего объект получил прозвище «Дьявольской кометы».

Диаметр ядра кометы оценивается в 20 км. Она достигнет самой близкой точки к Солнцу 21 апреля.

Ученые заявили, что в ближайшие недели яркость кометы возрастет. Она движется от созвездия Андромеды к Рыбам. При этом она будет проходить мимо ярких звезд, благодаря чему ее будет легче обнаружить в определенные даты. Так, 31 марта комета будет находиться на расстоянии в 0,5 градуса от яркой звезды Хамаль.

По словам астрофизиков, при благоприятных условиях (отсутствие дымки и яркого лунного света) комету можно будет увидеть невооруженным глазом, однако лучше наблюдать ее с помощью биноклей или телескопов. Лучший обзор откроется жителям Северного полушария.

Ранее стало известно, что комета Галлея возвращается к Солнцу. Она достигнет ближайшей к нашей звезде точки 28 июля 2061 года.