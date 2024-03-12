NASA перенесло первый полет Starliner с экипажем

НАСА перенесло первый полет пилотируемого корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) на начало мая. Об этом сообщает SpaceNews.

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Перенос произошел «из-за расписания работы космической станции», а не каких-либо проблем со Starliner.

Издание напоминает, что МКС располагает только двумя портами, доступными для пристыковки кораблей Starliner и Dragon. Так, в середине марта к МКС планируется отправить грузовой корабль Dragon (миссия CRS-30), который пробудет на станции около месяца. После этого пилотируемый корабль Crew Dragon (Crew-8) будет перестыкован на другой порт.

В феврале издание ArsTechnica сообщило, что американский корабль Starliner подготовили к первому полету с экипажем на МКС, который состоится не ранее 22 апреля.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.