В России представили микрогазотурбинный двигатель для скоростных дронов

Специалисты Самарского университета им. Королева разработали микрогазотурбинный двигатель Ensa 80 с лепестковым газодинамическим подшипником для бесперебойной работы скоростных дронов дальнего действия. Об этом сообщает пресс-служба Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035.

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«Ключевое преимущество нашего двигателя заключается в интегрированном уменьшенном лепестковым газодинамическом подшипнике: под действием высоких температур и нагрузок он не только не разрушается, но и кратно увеличивает ресурс. Так, 8-килограммовый двигатель может работать без остановки и перезапуска свыше 20 часов подряд, что позволит внедрить его на высокоскоростные дроны дальнего действия самолетного типа», – рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта, сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Энергетические установки» Самарского университета им. Королева Владислав Пелевин.

Применение газовых опор также позволит исключить систему смазки двигателя, необходимую для его охлаждения. По мнению лидера проекта, это благоприятно влияет на экономические показатели двигателя и его эффективность.

В отличие от уже представленных на рынке компактных газотурбинных двигателей на классических подшипниках, Ensa 80, обладая газодинамическим подшипником, позволяет кратно увеличивать ресурс, обладает сниженной стоимостью жизненного цикла, простотой конструкции и эффективностью.

На данный момент команда активно разрабатывает отечественную систему управления: код, стартер, насосы, генератор, топливные коллекторы, датчики оборудования и другое, а также занимается подготовкой к выходу на серийное производство опытного образца двигателя.