Sony выпустит флагманский смартфон Xperia 1 VI

Sony не сдается и готовится к выпуску нового флагманского смартфона Xperia 1 VI, который станет настоящим монстром производительности.

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16 ГБ оперативной памяти! Согласно утечке от Sumahodigest, именно столько получит Xperia 1 VI в максимальной версии. Будет и вариант попроще — на 12 ГБ ОЗУ.

Это просто невероятный объем, который позволит смартфону без проблем справляться с любыми задачами, даже самыми ресурсоемкими.

Что еще известно о Xperia 1 VI?

Камеры: все три камеры на задней панели будут оснащены 48-мегапиксельными датчиками Exmor T. Sony заявляет, что это позволит улучшить качество фотографий за счет более точной цветопередачи, широкого динамического диапазона и снижения шума.

Объективы: главный f/1.4 с 2-кратным оптическим зумом, фазовой автофокусировкой (PDAF), записью видео 1080p с электронной стабилизацией (EIS); сверхширокоугольный с 14-18 мм фокусного расстояния, автофокусом на чипе; телеобъектив с 6-кратным зумом (3-кратным оптическим + 3-кратным цифровым), PDAF.

Из прочих характеристик можно отметить процессор Snapdragon 8 Gen 2, большой OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, емкий аккумулятор и поддержку быстрой зарядки.