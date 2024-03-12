В России создали перчатку для реабилитации после инсульта

В России создали перчатку для восстановления моторики после инсульта и травм. Это первая отечественная разработка такого рода. Ее авторами стали специалисты из Сеченовского университета, сообщает РИА «Новости».

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Устройство представляет собой перчатку с пятью силиконовыми актуаторами. Они располагаются поверх пальцев и меняют форму под воздействием сжатого воздуха. Таким образом, перчатка автоматически сгибает пальцы пациента, чтобы вернуть им подвижность.

Для изготовления перчатки использованы мягкие полимеры. Такой материал является комфортным в эксплуатации. Ученые считают, что многократный повтор движений позволит пациенту выработать мышечную память и восстановить подвижность пальцев и кистей рук.

Ранее сообщалось, что в России создан сенсор для жидкостной биопсии. Он проводит анализ крови на признаки различных заболеваний.