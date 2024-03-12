Смартфон Poco X6 Neo готовится к дебюту в Индии, который состоится уже завтра, 13 марта.

В преддверии этого события на сайте Flipkart появилась официальная страница устройства, раскрывающая многие его характеристики.

Так, например, главная камера Poco X6 Neo порадует пользователей разрешением 108 Мп и 3-кратным зумом «без потерь», обеспечивая «профессиональное» качество снимков.

Экран смартфона обладает 93.3%-соотношением площади экрана к площади корпуса, что достигается за счет минимальных рамок. Толщина самого X6 Neo составляет всего 7.69 мм.

AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц защищен стеклом Gorilla Glass 5 и способен выдавать пиковую яркость 1000 нит.

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Poco позиционирует X6 Neo как «смартфон, призванный изменить статус-кво и стиль жизни поколения Z, сохранив при этом ДНК серии X».

Судя по слухам, Poco X6 Neo является ребрендингом Redmi Note 13R Pro, и характеристики, представленные на странице Flipkart, лишь подтверждают эту теорию. Ожидается, что Poco X6 Neo получит 6.67-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2400 пикселей.

За производительность будет отвечать чипсет MediaTek Dimensity 6080. На тыльной стороне смартфона, помимо основной камеры, будет находиться 2-мегапиксельный датчик глубины. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.