Samsung сообщила о новых функциях Copilot раньше Microsoft

Кажется, Samsung не сдержалась и раньше времени проболталась о новых возможностях ИИ-помощника Copilot для Windows 11.

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На промо-материалах для своих ноутбуков Galaxy Book 4 корейцы опубликовали информацию о функциях, которые Microsoft еще не анонсировала.

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Судя по изображениям, опубликованным на сайте Samsung, нас ждёт много интересного. Copilot станет еще более «умным» и сможет выполнять различные задачи, используя простой человеческий язык. Вот несколько примеров:

«Напомни, что Смит сказал в своем последнем сообщении»

«Скопируй ссылку из сообщения Смита»

«Ответь Шону: "Без проблем!" в приложении Сообщения»

«Скопируй адрес электронной почты Printwork»

«Найди контакт Printwork»

«Напиши черновик письма Printwork с запросом на смету»

Samsung также говорит, что Copilot «может использовать приложения, кратко излагать текстовые сообщения и даже отправлять сообщения прямо с вашего ПК». Это явно говорит о более глубокой интеграции Copilot с приложением Phone Link на смартфонах Samsung Galaxy.

© Neowin

На данный момент ни одна из этих функций не доступна в стабильной версии Windows 11.