Российские ученые предложили новый способ утилизации углекислого газа (CO2) в монооксид углерода с помощью рениевых катализаторов. Использование рения и никеля — это большой шаг для разработки эффективных стратегий контроля уровня парникового газа в атмосфере Земли. Исследование опубликовано в журнале Fuel, сообщает пресс-служба НИТУ МИСИС.

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Углекислый газ является основным парниковым газом, который накапливается в атмосфере Земли из-за деятельности человека и остается в атмосфере на долгий срок, внося значительный вклад в глобальное потепление. По прогнозам ООН, при сохранении текущего темпа генерации CO2, его концентрация будет только увеличиваться, приводя к изменению климата. Интерес к реакциям с участием CO2 в последние годы находит широкий интерес и у представителей бизнес-сообщества, поскольку штрафы за выбросы диоксида углерода компаниями возрастают, в то же время диоксид углерода можно рассматривать как возобновляемый, безопасный и дешевый источник углерода для получения разнообразных продуктов.

«Одним из множества способов снизить уровень CO2 в атмосфере Земли является его вовлечение в различные химические процессы, чтобы получить монооксид углерода, метан или метанол. Монооксид углерода является важным компонентом для производства жидких углеводородов и кислородсодержащих продуктов, необходимых для функционирования химической промышленности, поэтому разработка новых каталитических систем является крайне актуальной и практически значимой задачей», — отметил Александр Кустов, старший научный сотрудник лаборатории «Нанохимии и экологии» НИТУ МИСИС.

Для решения этой задачи российские ученые разработали рениевые катализаторы с использованием твердых суперкислотных носителей: сульфатированного и легированного вольфрамом оксидов циркония.

«Катализаторы на основе благородных металлов проявляют высокую активность в гидрировании CO2, но обладают высокой стоимостью. Металлы триады железа значительно дешевле, однако гораздо менее активны, либо приводят к образованию преимущественно метана. Рений прежде не получал должного внимания со стороны исследователей, несмотря на широкий диапазон степеней окисления, уникальные химические свойства и сочетание высокой активности при сравнительно низкой стоимости», — добавил Александр Кустов.

Ученые выяснили, что никель-рениевый катализатор на основе сульфатированного оксида циркония проявляет высокую активность в конверсии углекислого газа, при этом селективность образования монооксида углерода составляет более 95% в широком диапазоне температур.

Исследование активности, селективности и стабильности подобных систем поможет разработать новые перспективные катализаторы в рамках стратегии низкоуглеродного развития, а также будет способствовать конверсии парниковых газов в ценные продукты, используемые в химической промышленности.