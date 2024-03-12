Еврокомиссия нарушила правила защиты данных, используя Microsoft 365
Европейский надзор по защите данных (EDPS) выявил нарушения правил защиты данных со стороны Еврокомиссии при использовании облачного программного обеспечения Microsoft 365. EDPS потребовал устранения нарушений до 9 декабря 2024 года, предписав приостановить передачу данных в Microsoft 365 за пределы ЕС и внести коррективы в контракты с Microsoft.
Еврокомиссия неопределенно собирала и обрабатывала личные данные, не уточнив их типы и цели использования. Также было установлено, что она не обеспечила должных гарантий при передаче данных за пределы ЕС. Коррективные меры включают приостановление потока данных в Microsoft 365, пока не будут обеспечены соответствующие защитные меры.
Предписано провести анализ передачи данных и обеспечить, чтобы они осуществлялись только для задач, принадлежащих компетенции контролирующего органа. Также требуется пересмотр контрактов с Microsoft для обеспечения прозрачности, ограничения обработки данных и соответствия целям их использования.
EDPS отметил, что обязанность обеспечить надежные меры защиты личных данных при их обработке в облачных услугах лежит на институциях ЕС. Microsoft и Еврокомиссия пока не прокомментировали выводы EDPS.