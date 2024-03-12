Samsung перейдет с круглых умных часов на квадратные

Любители Android-часов, держитесь крепче! Samsung, известный своими круглыми умными часами Galaxy Watch, может сделать крутой поворот: компания, по слухам, разрабатывает модель с квадратным экраном, как у Apple Watch.

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С момента перехода на Wear OS в 2021 году, Samsung выпускала исключительно круглые смарт-часы. Однако история бренда знает и другие формы: первые Galaxy Gear и Gear Live были квадратными.

Но, начиная с Gear S2, Samsung сделала явную ставку на круглый дизайн. И вот теперь, согласно SamMobile, компания подумывает о возвращении к квадратам.

Внутренние обсуждения ведутся «с энтузиазмом», что говорит о серьезности намерений, но окончательное решение еще не принято.

О сроках выхода квадратных часов пока ничего неизвестно. Возможно, они появятся уже в этом году в рамках серии Galaxy Watch 7, но другие утечки об этой серии не упоминают о таких кардинальных изменениях.