Больше трети россиян хотя бы раз роняли смартфон на лицо перед сном

Около 41,7% россиян, оказавшись в постели, еще около получаса «залипают» в смартфон. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного сервисом по включению мессенджеров в автоматические бизнес-процессы Wazzup. Почти треть (29,2%) призналась, что делает это около часа. Еще 18,1% перед тем, как уснуть, смотрят телевизор, а 11,1% – читают книгу.

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Больше трети (36,1%) опрошенных из числа тех, кто даже в кровати не может расстаться с телефоном, хоть раз больно получали гаджетом по носу. Постоянно с этим сталкиваются 1,4%. Пока они лежат на спине, смартфон выпадает из рук и ударяет по лицу. Поэтому 62,5% предпочитают положение на боку.

Около половины (48,6%) респондентов засыпают в течение получаса, а треть (38,9%) – мгновенно, за считанные минуты. И только 2,8% приходится «считать овечек», а 9,7% — подолгу ворочаться в постели. Никогда не видят сны 5,6% опрошенных, редко – чуть больше трети (36,1%), всегда – 56,9%.

Пробуждение около четверти респондентов не попадает в фазу быстрого сна, поэтому подъем дается им с трудом. Еще у 40,3% есть привычка переводить будильник на 5-10 минут. Каждый десятый (11,1%) после пробуждения еще какое-то время лежит и читает сообщения на смартфоне. Встает и идет в ванную сразу после пробуждения почти четверть (23,6%).

В опросе Wazzup приняли 1,4 тыс. человек старше 18 лет из разных регионов России.