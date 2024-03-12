VR научились использовать для внедрения людям ложных воспоминаний

Исследователи из Чикагского университета нашли способ взломать VR-гарнитуру Oculus Quest так, чтобы изменять ее работу и тем самым манипулировать действиями пользователя.

© Ferra.ru

Кодовое название взлома – inception attack (отсылка к фильму «Начало»).

Как работает inception attack?

Хакер создает приложение с вредоносным кодом.

Пользователь VR «заражается» этим приложением через Wi-Fi сеть, к которой подключен.

Взломщик перехватывает управление гарнитурой: видит, слышит и даже модифицирует все, что делает пользователь – историю браузера, вводимые пароли, сообщения и даже социальные взаимодействия в виртуальной реальности.

Чем это опасно?

Кража данных: атакующий может украсть пароли, банковские данные, личную информацию.

Мошенничество: хакер может подделать информацию (например, баланс на счету), чтобы обмануть пользователя.

Психологическое воздействие: через VR можно даже «внедрить» человеку ложные воспоминания.

Самое страшное – пользователь практически беззащитен. Из 27 экспертов, участвовавших в эксперименте, только один заметил подвох! Иммерсивность VR усыпляет нашу бдительность.