ИИ улучшил точность измерения темной энергии во Вселенной

Исследовательская группа под руководством Университета Колледжа Лондона (UCL) применила техники искусственного интеллекта (ИИ) для более точного вывода характеристик темной энергии из карты темной и видимой материи во Вселенной за последние 7 миллиардов лет.

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Темная энергия — таинственная сила, ускоряющая расширение Вселенной, и, предположительно, составляющая около 70% содержания Вселенной. Основные материи составляют 25%, а обычной материи всего 5%. Используя ИИ для анализа компьютерных симуляций, ученые добились улучшения точности оценок ключевых характеристик Вселенной. Это сделало возможным отсеивание моделей Вселенной, которые ранее были бы рассмотрены как возможные.

Полученная карта темной энергии была создана с использованием метода слабого гравитационного линзирования — изучение, как свет от далеких галактик искривляется гравитацией материи на своем пути к Земле. Результаты исследования подтверждают предыдущие анализы карты Dark Energy Survey, опубликованные в 2021 году. Они указывают на то, что материя во Вселенной более равномерно распределена, чем предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.