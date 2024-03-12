AOC выпустила 27-дюймовый 100-герцевый монитор за $83

Тайваньский производитель AOC представил бюджетный игровой монитор AOC 27B35H. Устройство получило простой дизайн с тонкими рамками, обрамляющими экран.

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Особенности

AOC 27B35H оснащён 27-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 100 Гц. IPS-панель с широкими углами обзора 178° обеспечивает точность цветопередачи и качество изображения. Что касается цветопередачи, монитор AOC 27B35H поддерживает 16,7 миллиона цветов с 8-битной глубиной цвета, что обеспечивает тонкие цветовые переходы и одновременно уменьшает цветовые полосы.

Благодаря статическому коэффициенту контрастности 1000:1 и динамическому коэффициенту контрастности 20 000 000:1 монитор улучшает качество изображения, обеспечивая более глубокий чёрный цвет и более яркий белый. Есть возможность переключаться между несколькими предустановками цвета через меню настроек монитора.

Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync для уменьшения разрывов и зависаний экрана, а также технологию улучшения изображения ClearVision, которая делает изображение более чётким. Также стоит отметить фильтрацию синего света и уменьшение мерцания для снижения нагрузки на глаза. Устройство оснащено одним портом HDMI и одним VGA-портом.

Сроки выхода и цена

AOC 27B35H уже доступен в Китае. Стоимость монитора составляет 599 юаней ($83).