Yandex Cloud научила ИИ распознавать эмоции по голосу

Yandex Cloud представила новую ML-модель, способную распознавать эмоции по голосу в реальном времени. Модель, основанная на технологии Yandex SpeechKit, уже умеет определять негативные эмоции, формы выражения и даже нецензурные выражения. В будущем она объединится с YandexGPT для распознавания более сложных эмоций, включая сарказм.

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Она улучшит работу голосовых помощников и виртуальных операторов колл-центров, делая их более адаптивными к человеческим эмоциям. Модель работает в потоковом режиме, позволяя анализировать разговор и реагировать на него в реальном времени.

Определяя эмоции по голосу и содержанию речи, модель также учитывает параметры, такие как скорость речи и высота голоса. Она может использоваться для улучшения аналитики телефонных разговоров бизнеса, а также для оптимизации работы колл-центров.

Планируется интеграция модели в сервис речевой аналитики SpeechSense, что позволит ей работать с YandexGPT для распознавания сложных эмоций и оценки вовлеченности операторов в разговор.