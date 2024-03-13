Американские военные начали стрелять по шарам

Воздушные шары заменили военным США из штата Оклахома дроны для тренировки стрельбы. Ожидается, что подобные учебные мероприятия помогут личному составу более эффективно противостоять БПЛА. Об этом сообщает издание The Business Insider (BI).

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Придуманный метод обучения состоит в том, что на дроны с помощью веревки подвешиваются заполненные воздухом воздушные шары. Активное маневрирование дрона вкупе с сильным ветром делает попадание в него сложной задачей.

«Если вы можете сбить воздушный шар на ветру в Оклахоме, вы, вероятно, сможете сбить [реальный] дрон», — рассказал Джейкоб Кэмерон, один из руководителей обучающей программы Национальной гвардии США по противодействию дронам в Форт-Силл.

Отмечается, что данная инициатива «была одобрена и принята исходя из опыта конфликта на Украине».

Ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Министерство обороны США в 2025-м финансовом году намерено потратить 500 миллионов долларов на проект по развитию беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о проекте «Репликатор», который предусматривает создание и развертывание тысяч дешевых, умных взаимосвязанных автономных систем в течение 18-24 месяцев.