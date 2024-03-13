NASA запросило бюджет на 2025 год

НАСА в проекте бюджета на 2025 финансовый год запросило 25,384 миллиарда долларов. Об этом пишет издание SpaceNews.

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В первоначальном запросе на бюджет 2024 финансового года американское космическое агентство запросило 27,2 миллиарда долларов, тогда же НАСА прогнозировало, что 2025-й потребует 27,73 миллиарда долларов. Ограничение на запрашиваемое финансирование обусловлено действующим Соглашением по потолку госдолга США, которое регламентирует расходы американского государства в зависимости от утвержденных нормативов по предельному размеру госдолга.

В проекте бюджета на 2025 финансовый год предусматривается сокращение научных программ, в частности космических телескопов Chandra и Hubble. Кроме того, остается неопределенность с миссией Mars Sample Return (MSR).

Ранее Конгресс США принял законопроект о бюджете НАСА на 2024 финансовый год. Согласно утвержденному документу, американское космическое ведомство в 2024 финансовом году получит 24,875 миллиарда долларов, что на 8,5 процента ниже первоначально запрашиваемых средств и на 2 процента меньше (без учета инфляции) выделенного финансирования в 2023 финансовом году.

В июле прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что Сенат США урезал бюджет MSR, которая должна стать самой важной научной миссией НАСА в 2020-х годах.