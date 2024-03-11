Рассекречена дата выхода первого Apple iPad с OLED-экраном

Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта или в апреле» 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

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В своих суждениях Гурман опирается на то, что Apple, по его данным, уже разрабатывает специальную версию iPadOS 17.4 для новых iPad. Это говорит о том, что релиз новых устройств состоится очень скоро. Инсайдер также отметил, что вместе с iPad Pro и iPad Air компания Apple представит новые аксессуары для планшетов, такие как клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil третьего поколения.

В MacRumors напомнили, что главной особенностью новых моделей iPad Pro станет наличие OLED-экранов. Apple впервые использует матрицы этого типа в своих планшетах. Также журналисты ожидают перехода iPad Pro на фирменные чипы новейшей серии М3.

Ключевым обновлением iPad Air станет ввод в серию 12,9-дюймовой модели. Также с выходом этих моделей Apple впервые внедрит в iPad фронтальную камеру с расположением под альбомную ориентацию устройства.