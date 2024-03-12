Ученые раскрыли секрет высокого интеллекта птиц с маленьким мозгом

Зоопсихологи выдвинули гипотезу о ключевых нейронных особенностях, которые позволяют птицам быть умными, несмотря на маленький мозг, сообщает Naked Science со ссылкой на Trends in Cognitive Sciences.

Сложные когнитивные способности: распознавание речи, абстрактное мышление, узнавание себя в зеркале и другие — требуют двух ключевых особенностей: это мозг с большим объемом нейронов и изокортекс — новая кора головного мозга у высших млекопитающих, которая связывает разные мозговые области. Например, у человека изокортекс составляет до 80 % активного объема мозга и отвечает за мышление, речь и т. д.

Однако у таких же умных, как и млекопитающие, птиц мозг весит в разы меньше: до 40 граммов (а чаще — до 25 граммов) по сравнению с 400 граммами у тех же приматов. При этом новокаледонские вороны умеют пользоваться инструментами и могут строить алгоритмы действий, большие желтохохлые какаду в Австралии научились открывать мусорные баки и обучают этому других птиц, а голуби различают орфографические ошибки в коротких английских словах. В одном исследовании сравнили интеллект попугаев, нечеловекообразных приматов и воронов — и оказалось, что все они обладают схожими когнитивными способностями, за исключением пространственных навыков.

Трое немецких биопсихологов усомнились в зависимости качества интеллекта от размеров мозга и предложили, что у птиц существуют четыре ключевые нейронные особенности, которые развились независимо от эволюции других классов. Например, ученые более важным посчитали количество нейронов, а не размер мозга. Строение пернатых экономит массу в пользу способности к полету: так, у птиц вдвое больше нейронов на единицу объема мозга, чем у приматов, и вчетверо, чем у грызунов. Но, вероятно, решающую роль все же играет большая доля ассоциативных нейронов, связанных с обработкой информации.

Также у пернатых в мозгу есть аналог изокортекса из слоев и колоннообразных структур во многих сенсорных зонах паллиума (аналог коры больших полушарий). Вдобавок и у птиц, и у млекопитающих независимо друг от друга в префронтальной области мозга развились рабочая (оперативная) память и система адаптации и принятия решений, действующая на основе нейромедиатора дофамина. Кроме того, важную роль в работе птичьего мозга могут играть мозжечок и высокая температура тела (40–42°C).