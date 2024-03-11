Владельцы iPhone столкнулись с рядом проблем после обновления ОС

Владельцы iPhone пожаловались на быструю разрядку аккумулятора и перебои мобильной сети после загрузки новой операционной системы iOS 17.4, пишет Daily Mail со ссылкой на жалобы пользователей. Компания Apple выпустила обновление меньше недели назад.

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Собеседники издания утверждают, что после обновления их девайсы стали разряжаться на 40% всего за два часа пользования, а зарядка стала занимать намного больше времени. По словам одного из пользователей, для зарядки аккумулятора на 94% ему потребовалось более четырех часов.

Также владельцы iPhone рассказали о проблемах с мобильной связью. Пользователи не могут воспользоваться обычными звонками, а также iMessage и FaceTime.

Apple выпустила операционные системы iOS 17.4 и iPadOS 17.4 6 марта. Они содержат изменения для соответствия европейскому Закону о цифровых рынках. Компания открыла доступ пользователям к загрузке приложений в альтернативных магазинах и усилила защиту от кражи гаджетов.

Ранее стало известно, что американская компания Apple теряет позиции бесспорного лидера на рынке технологий и подвергается давлению по всему миру. После того как в 2023 году капитализация Apple превысила $3 трлн, компания начала терпеть финансовые потери. Только за последние недели она потеряла сотни миллиардов долларов.