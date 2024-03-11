Apple впервые разрешит удалить браузер Safari

Корпорация Apple рассказала о нововведениях, связанных с принятым в Евросоюзе (ЕС) Законе о цифровых рынках (DMA). Об этом сообщает издание Mashable.

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В опубликованном на сайте компании документе говорится, что к концу года пользователи iPhone смогут удалить встроенный браузер Safari. Это произойдет впервые — в настоящий момент фирменную программу для просмотра веб-страниц невозможно удалить со смартфона.

Решение Apple связано с Законом о цифровых рынках (DMA), право удалить встроенный браузер будут иметь пользователи из стран ЕС. Журналисты издания напомнили, что в предыдущих версиях iOS появилась возможность назначить стороннее приложение браузером по умолчанию, но главной веб-программой на iPhone все равно оставалась Safari.

Также Apple пообещала, что упростит для своих пользователей процедуру перехода на альтернативные операционные системы — в первую очередь, Android. Новая упрощенная система появится ближе к концу 2025 года.

В конце января стало известно, что в операционной системе для iPhone появилось ПО для работы сторонних платежных систем. В будущем сторонние провайдеры смогут запустить на смартфонах альтернативу платежной системы Apple Pay.