AirPods Pro получат режим слухового аппарата

Согласно информации из сети, в iOS 18 для AirPods Pro готовится крупное обновление — режим слухового аппарата. Ожидается, что новая функция будет включена в наушники от Apple без изменений аппаратной части в 2024 году.

На текущий момент AirPods уже предлагают функцию Live Listen, которая превращает iPhone в направленный микрофон, передавая аудио в реальном времени на наушники. Однако новый режим, ожидаемый в iOS 18, обещает стать более значимым для тех, кто сталкивается с проблемами слуха.

Хотя детали новой функции пока не ясны, она, вероятно, дополнит уже существующие возможности AirPods Pro для поддержания здоровья слуха. Ранее Mark Gurman также сообщал, что Apple работает над функцией слухового теста для будущих версий AirPods.

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