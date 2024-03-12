Эксперт: в Россию ежемесячно ввозят 300 тысяч ПК с пиратской Windows

Основатель и генеральный директор Uncom OS Никита Кочерженко рассказал "Российской газете", что в Россию ежемесячно импортируется около 300 тысяч компьютеров с предустановленной и активированной версией Windows предназначенной для других регионов.

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"С конца 2022 года и до лета 2023 года поставляемое в РФ оборудование преимущественно приходило без предустановленной Windows. Затем появились первые пробные партии с ОС от Мicrosoft. Учитывая, что реакции на это не последовало, многие производители, которые в основном ориентированы на рынки Азии, Африки и России, приняли решение, что им проще привозить ноутбуки уже с активированной "бесплатной" Windows. А уже к концу 2023 года практически все ноутбуки брендов, бизнес которых не нацелен на Западную Европу и США, ввозились в РФ с предустановленной Windows", - говорит Кочерженко.

Он уточнил: "Мы опирались на анализ открытой для публичного доступа информации об объеме ввоза оборудования в Россию, включая параллельный импорт. Получается, что ежемесячно примерно 600 тысяч ПК ввозится в нашу страну для нужд b2b- и b2c-сегментов (для корпоративных и частных продаж). Аналитики Uncom OS опросили участников экспорта по поводу количества поставок оборудования с предустановленным и активированным заводским ключом Windows и пришли к выводу, что примерно половина всех ввозимых ПК в Россию активированы ключами для китайского рынка".

По мнению эксперта, OEM-ключи для активации Windows, которые Microsoft предоставляет производителям, имеют для них практически нулевую стоимость, но формально для Microsoft такая Windows - это пиратская копия, так как она не предназначена для использования в России. При этом Microsoft эти ключи на территории России не блокирует, хотя видит, в какой стране работают ПК, активированные этими ключами.

"Это значит, что Microsoft сама будет принимать решение о блокировке скомпрометированных ключей, либо о прекращении поставки обновлений безопасности на эти компьютеры" - говорит Кочерженко.

"РГ" отправила запрос нескольким крупным ритейлерам и маркетплейсам относительно поставок в Россию ПК с предустановленной и активированной "не российской" версией Windows. Все без исключения торговые организации отказались от комментариев, что может косвенно указывать на возможность таких поставок.

Насколько велики риски блокировки подобных версий Windows

"Теоретически Microsoft может превратить любое устройство, которое подключено к интернету, "в тыкву", просто выпустив специальное обновление. Чтобы отключить именно российских пользователей, на устройствах уже установлены компоненты для сбора телеметрии, которые позволят с большой точностью понять, что компьютер используется на территории РФ и русскоязычными пользователями. Именно поэтому в оборонной промышленности и в последнее время на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры - прим. Ред.) Windows не используется", - говорит ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев.

Менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков считает, что Microsoft будет до последнего сопротивляться попыткам прямого ограничения работы ее продуктов в России, так как это чревато нанесением вреда всем пользователям и может окончательно поставить крест на ее перспективах как глобального поставщика ПО.

"Но учитывая современные тенденции, такой риск для компании становится все более реальным. Сегментация и деглобализация рынков в чувствительных областях растет. Поэтому при реализации определенных политических условий есть риски, что работа на подключенных к сети компьютерах под управлением Windows может быть остановлена полностью. Скорее всего компания в таком случае попытается уйти от ответственности, представив любые проблемы как результат работы третьих лиц, не связанных с компанией напрямую", - отмечает Сурков.

Эксперты также обращают внимание, что доступность и "бесплатность" предустановленных на ПК Windows может оказать негативное влияние на российский рынок ПО, но расходятся во мнении, насколько оно может быть велико.

Кочерженко считает, что если российские операционные системы будут покупать лишь для госорганизаций и объектов КИИ, а частные пользователи и бизнес продолжат использовать Windows, то это сильно затормозит развитие рынка отечественных ОС, так как ПО, которое разрабатывается по заказу государства, создается под нужды управленцев, которые формируют технические задания с приоритетом на безопасность, а не на тех частных пользователей и коммерсантов, для которых важна другая функциональность: удобство, гибкость, производительность труда.

"Без обратной связи от частных пользователей и бизнеса разработчики не узнают, в каком ключе развивать продукт, потому что придумать и разрабатывать ПО гораздо проще и быстрее, когда получаешь обратную связь от аудитории", - отметил Кочерженко.

Технический директор компании ITentika Александр Чиченин считает, что подобная схема продаж ПК с предустановленной Windows вполне реальна, но большого влияния на российский рынок ПО она не оказывает.

Особых проблем с использованием таких версий Windows сейчас не возникает, так как Microsoft не блокирует даже неактивированные версии ОС. В то же время, по мнению Чиченина, значимая часть востребованного программного обеспечения по-прежнему не имеет полноценных аналогов в других, кроме Windows, операционных системах, и на ситуацию на рынке софта больше влияют ограничения со стороны разработчиков прикладного ПО, а не разработчиков ОС.