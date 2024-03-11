Samsung представила Galaxy A35 с флагманскими возможностями

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A35, который получил много флагманских возможностей, но при этом сохранил относительно низкий ценник. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Samsung

Galaxy A35 имеет пластиковые рамку и заднюю панель, как и в предыдущих моделях. Вместе с тем устройство получило новый элемент дизайна, который представляет собой небольшую выпуклость на правом торце, делающую клавиши питания и регулировки громкости тактильно более осязаемыми.

Телефон также может похвастаться 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с перфорацией по центру и защитным слоем Corning Gorilla Glass Victus. Панель имеет разрешение FHD+ (2340 на 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц.

«Под капотом» смартфона находится процессор Exynos 1380, который использовался в прошлогоднем Galaxy A54. Чипсет сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

В телефоне установлена​​фронтальная камера на 13 МП. На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП с OIS, сверхширокоугольного модуля на 8 МП и модуля для макросъемки на 5 МП.

Устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и двумя стереодинамиками. Он также имеет защиту от влаги и пыли, выполненную по стандарту IP67.

Что касается программного обеспечения, то новинка поставляется с One UI 6.1 на базе Android 14.

Наконец, телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy A35 представлен в четырех цветах: сиреневый, лимонный, голубой и темно-синий. В Европе устройство уже доступно для покупки по цене от €380, что равно примерно 38 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости.