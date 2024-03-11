Samsung представила Galaxy A35 с флагманскими возможностями

Samsung представила Galaxy A35 с флагманскими фишками дешевле 40 тысяч рублей
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A35, который получил много флагманских возможностей, но при этом сохранил относительно низкий ценник. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Galaxy A35 имеет пластиковые рамку и заднюю панель, как и в предыдущих моделях. Вместе с тем устройство получило новый элемент дизайна, который представляет собой небольшую выпуклость на правом торце, делающую клавиши питания и регулировки громкости тактильно более осязаемыми.
Телефон также может похвастаться 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с перфорацией по центру и защитным слоем Corning Gorilla Glass Victus. Панель имеет разрешение FHD+ (2340 на 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц.
«Под капотом» смартфона находится процессор Exynos 1380, который использовался в прошлогоднем Galaxy A54. Чипсет сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.
В телефоне установленафронтальная камера на 13 МП. На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП с OIS, сверхширокоугольного модуля на 8 МП и модуля для макросъемки на 5 МП.
Устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и двумя стереодинамиками. Он также имеет защиту от влаги и пыли, выполненную по стандарту IP67.
Что касается программного обеспечения, то новинка поставляется с One UI 6.1 на базе Android 14.
Наконец, телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.
Samsung Galaxy A35 представлен в четырех цветах: сиреневый, лимонный, голубой и темно-синий. В Европе устройство уже доступно для покупки по цене от €380, что равно примерно 38 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости.