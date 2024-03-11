Samsung Galaxy M15 получил батарею на 6000 мАч и поддержку Android 18

Samsung незаметно анонсировала в некоторых регионах смартфон начального уровня Galaxy M15 5G. Устройство было замечено на официальном сайте Samsung в Ираке и некоторых других регионах Леванта. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Galaxy M15 представляет собой значительное обновление по сравнению со своим предшественником M14. Например, в новой модели используется 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц, вместо IPS-матрицы такого же размера.

За производительность новинки отвечает процессор MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, пришедший на смену Exynos 1330. Данный SoC работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить с помощью слота для карт типа microSD.

В набор камер вошли основной сенсор на 50 МП, макрокамера на 2 МП, а также 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Селфи-камера имеет разрешение 13 МП. Такой же датчик используется в Galaxy M14.

Galaxy M15 сохранил аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий скорость зарядки 25 Вт. «Из коробки» смартфона поставляется с Android 14, но из промо-материалов Samsung следует, что устройство будет получать обновления вплоть до выхода Android 18.

Galaxy M15 выйдет в трех цветах: светло-синий, темно-синий и серый. Точная цена новинки не раскрывается, однако она наверняка будет ниже $300.